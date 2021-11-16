33 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 33 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 33 plaka nerenin plaka kodu? 33 plaka hangi şehir? 33 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
16 Kasım 2021, Salı 16:19 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 33 nerenin plaka kodu? 33 plaka hangi şehir? 33 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
33 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
Mersin ili ve ilçeleri sabit şekilde 33 plaka kodu ile başlamaktadır. Ancak, il ve ilçeleri ayırt etmek için harf kodları değişiklik göstermektedir. Örneğin 33 V ile başlayan bir plaka Mersin'in Silifke ilçesini işaret etmektedir. Bu şekilde harf grupları değişerek il ve ilçeler tespit edilebilmektedir. Bu sayede karışıklık çıkması muhtemel olmayacaktır. İl ve ilçelerin ismini plakalar ile bulma şansınız vardır.