Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 33 nerenin plaka kodu? 33 plaka hangi şehir? 33 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

33 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Mersin ili ve ilçeleri sabit şekilde 33 plaka kodu ile başlamaktadır. Ancak, il ve ilçeleri ayırt etmek için harf kodları değişiklik göstermektedir. Örneğin 33 V ile başlayan bir plaka Mersin'in Silifke ilçesini işaret etmektedir. Bu şekilde harf grupları değişerek il ve ilçeler tespit edilebilmektedir. Bu sayede karışıklık çıkması muhtemel olmayacaktır. İl ve ilçelerin ismini plakalar ile bulma şansınız vardır.



