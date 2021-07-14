33 yaşında transfer oldu! G.Saray'ın eski oyuncusu...
Galatasaray'ın altyapısından çıktıktan sonra uzun yıllar 'genç yetenek' olarak takımda kalan Aydın Yılmaz artık 33 yaşında. Bir süredir kulüpsüz olan oyuncu İskenderunspor ile anlaştı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu. Son olarak Menemenspor forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu, CEO’luk görevine Jan Olde Riekerink'i getiren İskenderunspor'la anlaştı.
Kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray , Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.