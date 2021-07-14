Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu. Son olarak Menemenspor forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu, CEO’luk görevine Jan Olde Riekerink'i getiren İskenderunspor'la anlaştı.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray , Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.