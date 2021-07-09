Magazin 34. Best Model Türkiye yarışmacıları sansasyon yaratan o fotoğrafı anlattı

34. Best Model Türkiye yarışmacıları sansasyon yaratan o fotoğrafı anlattı

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34. Best Model Türkiye yarışmacıları sansasyon yaratan o fotoğrafı anlattı

İlki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 yarışmasının yarı finalinden sosyal medyaya düşen bir kare olay yaratmıştı. Yarışmacılardan biri o kareyle ilgili konuştu.

09 Temmuz 2021, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
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Yarışmaya katılan erkek adayların yere oturtulması tepki çekti. Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, o anların jüri karşısında yaşanmadığını, yarışmacıların yalnızca hatıra fotoğrafı çektirmek için yere oturduklarını söyledi:

“Elemeler bitti, hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Güya jürinin karşısına çıkmışlar, köle muamelesi görmüşler. Ben asparagas haberlerin ne olduğunu iyi bilecek yaştayım. 63 senedir bu işi yapıyorum.”

KOMİTEDEN AÇIKLAMA

Best Model Organizasyon Komitesi de yazılı açıklama yaptı:

“Hatıra fotoğrafıyla ‘yarışmacılar zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış’ imajı yaratılmıştır. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır.” 

YARIŞMACILAR NE DEDİ?

Burak Sunay (22, Avusturya): Yarı finalde kendimi finaldeymişim gibi hissettim. Toplu fotoğraf, bizim kendi isteğimizle çektirdiğimiz bir kareydi. Çok kalabalık olduğumuzdan biz erkekler diz çökerek poz verdik.

Ömer Lütfi Turgut (22, Uşak): Toplu fotoğraf istendi, kalabalık olduğu için normal olarak biz erkekler diz çökerek poz verdik. Orada kulislerimiz vardı. Sıramızı kuliste çay kahve pasta kurabiye ikramlarıyla bekledik.

Serhat Ünlü (23, İstanbul): Bizimle çok iyi ilgilendiler. Kulislerimizde rahat bir şekilde sıramızı bekledik. Bahsedildiği gibi olaylar yaşanmadı.

Bahadır Çakır (21, Edirne): Çok iyi ağırlandık. Güzel bir deneyim oldu.

HÜRRİYET/ İsmail BAYRAK

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