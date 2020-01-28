34 gün meyveyle beslenerek hayatta kaldılar

Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybeden Kolombiyalı bir anne ve üç çocuğu ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundu. Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi. Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Evlerine dönmek için eşiyle buluşmayı planlayan kadın, buluşma noktasına gidemeyince eşinin polise kayıp bildiriminde bulunduğunu belirtti.

Sıyrık ve ısırık içindeydiler

Peru'da Kolombiya polisinin müdahale ettiği aile, tekne ile bölgeden tahliye edildi. Anne ormanda yaşadıklarını, "Eğer 30 dakikada bir su içmezsek, bayılacaktık" sözleriyle anlattı. "Sürekli durmak zorunda kaldık ve kızlarım artık yürüyemez haldeydi." Kolombiya Donanması'ndan General Sergio Alfredo Serrano, ailenin vücudunun ısırıklarla kaplı olduğunu, ayaklarında da çizikler olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan aile, sivrisinek ısırmasından kaynaklanan sıtma ve sarı humma gibi hastalıklara karşı da kontrolden geçirilecek.

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