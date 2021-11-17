Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 34 nerenin plaka kodu? 34 plaka hangi şehir? 34 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

34 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Sayılarla belirlenen plaka kodlarından 34 sayısı İstanbul ilimize ait olan plaka kodudur. Plaka kodları 1 rakamından başlar. Tekli rakamlar 0 ile birlikte yazılır. İstanbul iline ait 34 plaka araç her ilde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca plaka başındaki sayı kodu yani 34 sayısı aracın hangi ilden alındığının da göstergesidir.

Satın alacağınız araç İstanbul'da ise plakası 34'tür. Eğer başka bir şehirde yaşıyorsanız İstanbul'dan satın alacağınız 34 plakalı aracın plakasını kendi şehrinizin plaka koduna göre değiştirebilirsiniz. Ya da başka bir ilimizden farklı bir plaka koduna sahip bir araç alıp bu aracı İstanbul'da kullanacaksanız plakasını 34 koduna sahip bir plakaya başvurarak değiştirebilirsiniz. 34 plaka kodu İstanbul iline ait olmakla birlikte başka bir şehir için kesinlikle plaka kodu olarak kullanılamaz.



