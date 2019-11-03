34 yaşındaki fil, otomobili ezdi

Tayland’da, millli parkta aracıyla ilerleyen turist, filin gazabına uğradı

03 Kasım 2019, Pazar 09:55
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34 yaşındaki fil, otomobili ezdi

Fotoğraf 29 Ekim 2019'da Tayland Khao Yai Milli Parkı'nda çekildi

Tayland’da, millli parkta otomobiliyle gezen turist, 34 yaşındaki bir erkek fille karşılaştı. 

Duea adlı 7 tonluk fili karşısında gören sürücü aracını durdurmayı başardı. 

Sürücü yaya olarak kaçtı

Ancak fil durmak yerine aracın üzerine uzanmayı tercih etti. 

Filin ezdiği araçta yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Sürücü, aracı ezilmeden birkaç saniye önce yaya olarak kaçmayı başardı. 

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