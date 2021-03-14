Türkiye 34 yaşındaki Hakan Kolsuz'dan 4 gündür haber yok! Polis bir ihtimalin üzerinde duruyor

34 yaşındaki Hakan Kolsuz'dan 4 gündür haber yok! Polis bir ihtimalin üzerinde duruyor

Türkiye

34 yaşındaki Hakan Kolsuz'dan 4 gündür haber yok! Polis bir ihtimalin üzerinde duruyor

Tekirdağ’da 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan Hakan Kolsuz 4 gündür kayıp. Kırklareli'ndeki Kıyıköy'de aracı bulunan gençle ilgili intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı.

14 Mart 2021, Pazar 16:02 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da 4 gün önce arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hakan Kolsuz'un (34) aracı, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de terk edilmiş bulundu. İntihar şüphesi üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.



'ARKADAŞLARIMLA BULUŞACAĞIM' DEDİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, geçen çarşamba günü iş yerinden evine geldi. Ardından da ailesine, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldığı, geç saatte telefonla arayan ağabeyine de döneceğini söylediği bildirildi.

Hakan Kolsuz'un sabah evde olmadığını fark eden aile; önce iş yerini arayıp gelmediğini öğrendi. Ardından da polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarından bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Jandarma ve polis ekipleri Hakan Kolsuz’un otomobilini Kıyıköy’de terk edilmiş buldu. Aracın içinden boş alkol şişelerinin çıkması üzerine intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerine, karadan AFAD ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.


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