34 yaşındaki hemşireden acı haber! Koronavirüse yenik düştü
Konya'da Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz (34), yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.
15 Şubat 2022, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görevli hemşire Sami Oflaz'ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine 10 gün önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Oflaz, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından Sami Oflaz için baş sağlığı mesajı paylaştı.
Mehmet YILMAZ / DHA