Türkiye 34 yaşındaki hemşireden acı haber! Koronavirüse yenik düştü

34 yaşındaki hemşireden acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Türkiye

34 yaşındaki hemşireden acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Konya'da Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz (34), yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

15 Şubat 2022, Salı 18:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görevli hemşire Sami Oflaz'ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine 10 gün önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Oflaz, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından Sami Oflaz için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Mehmet YILMAZ / DHA

İlgili Haberler
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ı geliştiren profesör anlattı: Çalışmalarımızda kullandık


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ı geliştiren profesör anlattı: Çalışmalarımızda kullandık