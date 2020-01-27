34 yıllık rockçı Teoman: Tükendim, yorgunum, emekliyim

34 yıldır müzik dünyasının içinde olan ve müziğin 'serseri' çocuğu olarak anılan Teoman tükendiğini ve yorulduğunu söyledi.

27 Ocak 2020, Pazartesi 08:03 Son Güncelleme:
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34 yıllık rockçı Teoman: Tükendim, yorgunum, emekliyim

1986’da ilk grubunu kuran, 34 yıldır sahneye çıkan Teoman (52) “Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum.

'Albüm yapmayacağım, düet de istemiyorum'

Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum” dedi.


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