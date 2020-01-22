35 çeşit kokteyl hazırlayabilen robot ilk kez görücüye çıktı
Antalya’da 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında ilk kez görücüye çıkan robot ilgi odağı oldu.
Yapay zeka teknolojisiyle üretilen ve 35 çeşit kokteyl hazırlayabilen robot, malzemeleri karıştırıcıya koyduktan sonra içerisine buzunu, limonunu da katıp, 1,5 dakikada hazırladığı kokteyli müşteriye sunuyor.
Fuarda ilk kez görücüye çıkan ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak 35 çeşit kokteyli hazırlayabiliyor olmasıyla dikkati çeken robot, turizm ve gıda sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten yenilikçi ürün konseptiyle sektör temsilcilerinin beğenisini kazandı.
Siparişi tablet üzerinden alıyor
- Robot, 30-35 kokteyl düzenleyebiliyor. 35 kokteyli kendi hafızasına alıyor.
- Karıştırıcısına, istenen içeceğin oranına göre yukarıdan dolumunu yapıp, içerisine buzunu koyup, miksleyip, limon da kesip içine atan ve sonra bardağa boşaltan bir sisteme sahip.
- Yaklaşık 1-1,5 dakika içinde servisi hazır halde içeceğini müşteriye sunabiliyor.
- Müşteriler tek bir tuşla istediği içeceği hazırlatıyor. Karışıma hangi içecekten ne kadar konulacağını da müşteriler isterse kendileri ayarlayabiliyor.
- Satış fiyatı konsept olarak 80 bin euro olacak.