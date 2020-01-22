35 çeşit kokteyl hazırlayabilen robot ilk kez görücüye çıktı Antalya’da 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarında ilk kez görücüye çıkan robot ilgi odağı oldu.