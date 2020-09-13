35 milyar liralık sosyal koruma kalkanı

Tüm kesimi kapsıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk’te yayınlanan ‘Hakan Çelik’le Hafta Sonu’ programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak temaları geniş bir bakanlığız. Tüm vatandaşlarımız, çalışanlarımız, işsizlerimiz, işverenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız hepsini ‘koruma kalkanı’ altına almaya çalışıyoruz” dedi.

En az 1.177 lira

Salgınla çalışma hayatına yönelik birçok önlem alındığına değinen Selçuk, işverene, azaltılmış işi olanlara, tamamen işini kapatanlara Kısa Çalışma Ödeneği (1561-4.380 lira arasında), ücretsiz izne ayrılan çalışanlara nakdi ücret desteği (1.177 lira), işini kaybedenlere de işsizlik ödeneği (1.168-2.336 lira arası), çalışma hayatının dışında olan vatandaşlara da sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle destek sunulduğunu anlattı. Selçuk, sosyal koruma kalkanı kapsamında sunulan desteğin de 35 milyar liraya ulaştığına işaret etti.

Aralık sonuna kadar

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı. Buna göre; 26 Mart 2020’de başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, 31 Ekim’e kadar devam edecek. Güçlü bir İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu vurgulayan Selçuk, “Umarız ki salgının etkileri tez zamanda azalır. Fakat bütün projeksiyonları yaptık. Hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar fonumuz var” diye konuştu.

3.5 milyon kişi aldı

Kısa Çalışma Ödeneği’nin hem çalışanı hem işvereni korumak adına kuvvetli bir mekanizma olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık” dedi. Bütün işverenlere, süreç düzelir düzelmez normalleşmeye geçmelerini ve Normalleşme Desteği almalarını tavsiye ettiklerini aktaran Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanan çalışan sayısının 3.5 milyon civarında olduğunu söyledi.

İşçi başına 1.000 lira

Normalleşme Desteği’nden yararlanmak için 26 Eylül’e kadar süre olduğunu vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, şu bilgileri paylaştı: “Normalleşme desteği ücret desteği değil, SGK primlerini ödeyeceğiz. Bakanlık olarak 3 aylık primlerimizi 6 ay öteledik. Yani 40 milyarlık bir öteleme. Prim destekleri 1.000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalandıkları oranda verilecek, yarım faydalandıysa yarım, tam faydalandıysa tam ödenecek. Karşılıklı mahsuplaşılacak şekilde verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar. 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız.”

10 milyonun üzerinde başvuru

Asgari ücretin belli bir oranının altında olan vatandaşlara sosyal yardım (1.000’er lira) verildiğini belirten Bakan Selçuk şunları söyledi: “Bunun için e-Devlet ve Türkiye çapındaki 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan başvuru yapılabiliyor. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. Beyanların doğruluğunu SGK ve İŞKUR’dan teyit ettik. Bu süreç devam ediyor, ödemeler yapılıyor, yeni başvurular geldikçe değerlendiriyoruz. Sosyal medyadan benim ve bakanlığın hesaplarından ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar.”

%90'ı dağıtıldı

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında 2 milyar 76 milyon lira civarında bağış toplandığını aktaran Bakan Selçuk, “Bu tutar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonumuza aktarıldı. Hatta büyük bir kısmı, 1.8 milyon lirası da vatandaşlarımıza ulaştırıldı, yüzde 90’a yakın oranda dağıtıldı. Şu anda 170 milyon lira civarında bir kaynak kaldı. Hem muhtaç ailelerimize, eşi vefat etmiş kadınlarımıza, kriterleri sağlayan, evdeki hane geliri asgari ücretin üçte birinden az hanelere, biz doğru kriterlerle ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Ayrıca, bütün vali ve kaymakamlara sadece periyodik pay olarak marttan bu yana 2 milyar lira aktarıldığını söyleyen Selçuk, “Bütün vatandaşlarımıza ev ev ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

Rapor kolaylığı

Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporlarının ve reçetelerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine gerek kalmayacak” dedi. Ayrıca engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

ASDEP sonuçları haftaya

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının haftaya açıklanacağını bildirirken, sosyal yardımlar konusunda şöyle dedi: “Bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sosyal yardımlarda gelen taleplere baktık ki, dönemsel ihtiyaç içinde olmayan da herhangi bir muhtaçlık kriteri bulunmayan da başvurmuş. Bu, başka bir vatandaşımızın sosyal yardım almasını geciktiren bir süreç. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi, gerçekten muhtaç vatandaşlarımıza, dönemsel ihtiyaç halindeki vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde ulaşmamız için bu sorumlulukla hareket edilmesi çok önemli.”

8.740 ilaç geri ödeme listesinde

Geri ödeme listesine 27 ilacın alındığını belirten Selçuk, şöyle konuştu: “Geri ödeme kapsamı anlamında dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz. Şu anda 8 bin 740 ilacımız geri ödeme listesinde. İktidara geldiğimizde bu sayı 4 binler civarındaydı. Geri ödeme listesine alırken hiçbir zaman maliyet hesabı yapmadık. Önemli olan vatandaşımızın sağlığı, diye yola çıktık. Şu anda geri ödemedeki ilaçların bize maliyeti de 50 milyar liraya yaklaşmış durumda. İlacın doğru kullanımı, doğru yazılımı çok önemli. Bu konuda sağlık uygulamaları tebliği konusunda belli düzenlemeler yapmayı hedefliyoruz.”