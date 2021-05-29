3.5 milyon dolarlık yalan

Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp (57), itibar savaşını sürdürüyor. Heard’ün 2018’de Washington Post gazetesinde yayınlanan aile içi şiddet konulu makalesi sonrası Depp, 50 milyon dolarlık dava açmıştı. 2017’de ayrıldığı Heard’ü, kendisini dayakçı koca olarak göstermekle suçlamıştı. Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği ortaya çıktı.

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Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı yazışmalar belgelendi. Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya, yarısını da çocuk hastanesine vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışların peşini bırakmadı. Heard, halen iki kuruma da bağışını belgelemedi. Şimdiye kadar sadece ACLU’ya 100 bin dolar bağışladı. Ancak elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağladı.