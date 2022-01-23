35 yaşında altını bezliyor: 'Utanmıyorum ama aşkı bulamıyorum'

Posta.com.tr | Medikal rahatsızlığı nedeniyle yetişkin bezi kullanmak zorunda kalan adam, artık bu durumdan utanmadığını söylüyor. Marc Spaganuolo, son 20 yılını bağırsaklarını ve mesanesini kontrol etmekte zorlanarak geçirdi. Utandığı için bu rahatsızlık hakkındaki sessizliğini koruyor ve hatta idrarını tutmadığı için köpeğini suçluyordu. Ancak şimdi, hastalığıyla yüzleşiyor ve hatta bununla ilgili TikTok videoları bile çekiyor. 35 yaşındaki Marc, periferik nöropati adı verilen sinirsel bir rahatsızlıktan muzdarip. Bu rahatsızlık, bağırsakların ve mesanenin dolu olduğu sinyallerinin beyne gidememesidir. Tuvaletini tutamadığı ilk 15 yaşında fark eden Marc, yıllarca test yaptırdı ve 25 yaşına geldiğinde hastalığının teşhisi konuldu. Marc şimdi aşkı aradığını, hastalığı hakkında açık ve dürüst olduğunu söylüyor. Çoğu insanın bu durumu anladığını dile getiriyor.

"BABAM FARK ETTİ"

Hastalığı hakkında konuşan Marc şunları söyledi:

Yatağımı ıslatmakla başladı. Önce sakladım ve köpeğimi suçladım. Köpeğim yaşlıydı ve birkaç aylığına bu şekilde geçiştirdim. Sonra babam her şeyi anladı ve 'Seni doktora götürmeliyiz' dedi. Doktora gitmek istemiyordum ama babam bunun üriner bir enfeksiyon olabileceğini söyledi. Bu beni ikna etti. Gitmek istememi engelleyen şey utançtı. Her akşam olmuyordu, başlangıçta düzensizdi. Şimdi ise her gün oluyor.

Marc'a başta bu hastalıktan kurtulacağı söylendi ancak zaman geçtikçe durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Hastalığı nedeniyle yetişkin bezini her gün takmaya başladı.

Marc, yetişkin bezi kullandığını TikTok hesabından paylaşarak özgüven kazandığını söylüyor. Sosyal medya hesabındaki takipçilerine kendi kendini bezlemekle nasıl barıştığını ve hastalığının günden güne onu nasıl etkilediğini paylaşıyor. Böylece onun gibi bu hastalıktan muzdarip kişilerle bağlantı kurmayı umuyor.

AŞKI BULMAK İSTİYOR

Marc'ın bir sonraki hedefi ise kendine bir sevgili bulmak.

Hayatımdaki en büyük mücadelelerden biri randevuya çıkmak. Çünkü şuki an bulunduğum yere gelmem çok aşamalı bir süreç oldu. Ama elbette biriyle tanışmayı isterim.



