Türkiye 35 yaşındaki eczacı corona virüsten öldü

35 yaşındaki eczacı corona virüsten öldü

Türkiye

35 yaşındaki eczacı corona virüsten öldü

İstanbul Sancaktepe’de bulunan Canan Eczanesi sahibi İsmail Durmuş da (35) önceki gün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Hayatını kaybeden 3. meslektaşımız. Eczanelerde koruyucu tedbir alınmalı hem de devlet ekipman desteği sağlamalı” dedi.

12 Nisan 2020, Pazar 09:59 Son Güncelleme:
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Eczanelerin yoğunluk nedeniyle riski en yüksek meslek gruplarından biri haline geldiğini belirten meslek birlikleri ise, gerekli önlemlerin alınması için çağrı yaptı. Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Eczanelerde koruyucu tedbir alınmalı hem de devlet ekipman desteği sağlamalı” dedi.

"Hayatını kaybeden 3. meslektaşımız"

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu da “Ciddi bir risk altındayız taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Hayatını kaybeden meslektaşları için üzgün olduklarını belirten Erdoğan Çolak, “Coronavirüsten dolayı hayatını kaybeden 3. meslektaşımız. Eczacılar virüse karşı koruyucu önlemlerini almalı. Bu çok hızlı seyreden ve çok hızlı bulaşan bir virüs. Ne kadar önlem alabilirsek o kadar iyi. Eczacılar riskli meslek gruplarından birisi” diye konuştu.

Ciddi bir risk altında olduklarını belirten İstanbul Eczacılar Odası başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise şunları söyledi:

“Bizler eczanemizde en büyük risk grubuyuz. Çünkü hastaneye giden-gitmeyen, hasta olup olmadığı belli olup olmayan her insan eczanelerimize geliyor. Ciddi bir risk altındayız ve bununla ilgili bakanlıktan taleplerimiz var. Diyoruz ki, bize koruyucu ekipman verin. Eczanelerimizi dezenfekte ettirin. Bugüne kadar bu karşılığı görmedik. Meslektaşımızın hayatını kaybetmesi bunun haklılığını gösteriyor.”


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