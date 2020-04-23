Ekonomi 350 gram pide 3 lira

350 gram pide 3 lira

Ekonomi

350 gram pide 3 lira

Ramazan ayı yarın başlıyor. Türkiye genelinde uygulanacak bu yılki pide fiyatları da belli oldu.

23 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İstanbul’da 350 gram sade Ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 lira (kilosu 8.6 liraya geliyor), 350 gram yumurtalı susamlı pide 3.50 lira olacak. İstanbul’da pideye zam yapılmazken, diğer illerde ise zamlı fiyat uygulanacak. Geçen yıl Ankara’da 275 gramı 2 liradan satılan sade pidenin bu yılki fiyatı 2.5 lira oldu. Yani Ankara’da yüzde 25 civarında artış söz konusu. İzmir’de de 250 gram pidenin 2.5 liradan, 300 gram pidenin ise 3 liradan satılacağı açıklandı.

İstanbul’da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ankara’da 275 gramı 2.5 lira, yani kilogramı 9.10 liraya geliyor. İzmir’de 300 gramı 3 lira, İstanbul’da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa’da 200 gramı 2 lira, Kocaeli’de 370 gramı 3.5 lira, Samsun’da 420 gramı 4 lira, Sakarya’da 470 gramı 4.5 lira, yani kilogramı 9.5 lira oluyor. 2019’da 81 ilde 8.5-9 lira şeklinde uygulanan kilogram fiyatının, bu yıl 10 lirayı geçmemesi için genelge yayımladık” diye konuştu.


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