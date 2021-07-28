Emekli olabilmek için belirli miktarda pirim yatırmak ve emeklilik yaşında olmak gerekirken, kimi çalışanlar, emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim borcu olduğu için emekli olamıyor. Ancak, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sunduğu emeklilik kredisi imkanı ile bu sorun ortadan kalkıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak…

SGK İLE HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK ARASINDA KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SGK ile Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara ilişkin "kredi iş birliği protokolü" imzalandı.

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, kanun kapsamında, yapılandırdıkları prim borçlarını veya ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile iş birliği protokolünün imzalandığını belirtti.

Yılmaz ayrıca, imzalanan protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme zorluğu yaşamadan banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını aktardı.

Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzaladıkları protokol ile yaklaşık 16 bin 500 sigortalının kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğuna dikkat çeken Yılmaz, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunduğunu kaydetti.

EMEKLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

SGK Başkanvekili Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre;

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.

36 AY VADELİ HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK EMEKLİLİK KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kredi iş birliği protokolü kapsamında; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda