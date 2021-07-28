36 ay vadeli Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank emeklilik kredisini kimler alabilir? Emeklilik kredisi ödemeleri nasıl olacak?
Emeklilik yaşı gelmiş ancak prim borcu bulunanlara müjdeli haber SGK’dan geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 36 ay vade ile emekli kredisi imkanı sağlayacak. Peki, kimler, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank emeklilik kredisini kullanabilir? Ödemeler nasıl olacak? İşte ayrıntılar…
28 Temmuz 2021, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
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Emekli olabilmek için belirli miktarda pirim yatırmak ve emeklilik yaşında olmak gerekirken, kimi çalışanlar, emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim borcu olduğu için emekli olamıyor. Ancak, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sunduğu emeklilik kredisi imkanı ile bu sorun ortadan kalkıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak…
SGK İLE HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK ARASINDA KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
SGK ile Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara ilişkin "kredi iş birliği protokolü" imzalandı.
SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, kanun kapsamında, yapılandırdıkları prim borçlarını veya ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile iş birliği protokolünün imzalandığını belirtti.
Yılmaz ayrıca, imzalanan protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme zorluğu yaşamadan banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını aktardı.
Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzaladıkları protokol ile yaklaşık 16 bin 500 sigortalının kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuştuğuna dikkat çeken Yılmaz, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunduğunu kaydetti.
EMEKLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
SGK Başkanvekili Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre;
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.
36 AY VADELİ HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK EMEKLİLİK KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?
Kredi iş birliği protokolü kapsamında; birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda
- 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
- Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılar da 36 ay vadeli Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank emeklilik kredisinden yararlanabilecekler.