Türkiye 36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

Türkiye

36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 36 ilde 'Silici 2' operasyonu gerçekleştirildi.

26 Şubat 2021, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli 26.02.2021 tarihinde 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “SİLİCİ 2” operasyonu gerçekleştirildi.



“SİLİCİ 2” operasyonu 15-16.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen “SİLİCİ” kod adlı operasyonun devamı oldu.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı. 

1.2 MİLYAR TL

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi.

Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. Akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı suçlarında önleyici tedbirler alınarak, ilgili kurumlarla (MASAK – VDK - GİB) yapılan işbirliği ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor.


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