Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 36 nerenin plaka kodu? 36 plaka hangi şehir? 36 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

36 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Türkiye’de kullanılan plaka kodları illerin alfabetik sıraya dizilmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre 36 numaralı plaka kodu Kars iline aittir. Trafikte seyreden bir araçta 36 plaka kodu görüldüğü takdirde, bu aracın Kars’a kayıtlı olduğu anlaşılır. Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir şehirdir. Plakada yer alan harf ve rakam grupları ise Kars’a bağlı ilçelere göre ayrı bir sınıflandırmaya sahiptir. Bunlardan; AC (001-036), EA (001-036), K (0001-36), M (0001-36) ve T (001-36) kodları Kars Merkez’e aittir.

Alfabetik sıraya bakıldığında, plaka kodu olarak Kars’ı İzmir ve Kastamonu takip etmektedir. Buna göre, İzmir’in plaka kodu 35 ve Kastamonu’nun plaka kodu da 37 şeklindedir. İllere ait plaka kodları genel kültür yarışmalarında sıklıkla soru olarak gündeme gelmektedir.



