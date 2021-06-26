36 yaşında çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Her ikiniz de ne kadar güzel ve iddialı görünüyorsunuz.

Nur: Bakan gözler güzel. Hayallerimin peşinden koşmaktan ve başarılı olmaktan son derece keyif alan birisiyim. Yaptığımız işe olan inancımız, bizi iddialı gösteriyor.

Nur ve Gül’ü daha yakından tanımak istesek kendinize dair neler söylersiniz?

Nur: Girişimciyiz. Gül ile çok farklı karakterlerimiz olduğunu ama bu yönümüzle de birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Üretmeye ve çalışmaya aşık bir kadınım, çok yönlü ve renkli bir kişiliğim var.

Gül: Herkes gibi cesur yanlarım da korkularım da var. Risk almayı seviyorum. Şatafatlı bir yaşamdansa sadelik daha huzurlu geliyor.

36 yaşındasınız. “Acaba biraz geç mi kaldık?” dediğiniz oluyor mu?

Nur: Hiçbir şey için geç kaldığımı düşünmüyorum. Kendimi en iyi hissettiğim ve en tecrübeli olduğum yaştayım.

Gül: “Keşke bazı şeyleri daha erken deneyimleyebilseydik” dediğim oluyor ama “Bu saatten sonra olmaz” demedim hiç.

Nereden çıktı iki kardeşin böyle bir şarkı ile çıkış yapması?

Nur: Sanatsal bir yönümüz her zaman vardı. Çocukluk hayalimizdi ama bir türlü hobi mantalitesinin üzerine çıkamamıştık. Pandemi sürecinde birden beste yapmaya başladım.

Gül: Birden çıkmadı aslında. Babam Türk sanat müziğini çok sever ve sesi çok güzel. Lisede müzik kulübündeydik. Ama açığa çıkması gereken bir zaman varmış.

‘Arasam da Açma’ şarkısınız beklediğiniz ilgiyi gördü mü?

Nur: Trafikte, yan arabada şarkımızın bangır bangır çalındığını gördüğümüzde “Evet bence başardık” dedim.

ESTETİK BAĞIMLILIK YAPABİLİYOR

Biriniz iktisat biriniz de matematik mezunuymuşsunuz, bugüne kadar neler yaptınız?

Nur: Ben matematik bölümü mezunuyum, kendi alanımda çok fazla faaliyet göstermedim. Bir organizasyon şirketim vardı, onu kapattıktan sonra Gül’le birlikte kendi giyim markamızı yarattık, akabinde bir klinik açtık ve şimdi bütün bunlara bir de şarkı söylemeyi ekledik.

Gül: İktisat okudum. Diksiyon, oyunculuk ve sunuculuk eğitimleri aldım. Bir yandan estetiğe merakım vardı. Güzellik uzmanlığı kurslarına giderek ustalık belgesi aldım. Estetik danışmanlığı yapıyorum. Şimdi aktif olarak müziği de dahil ettik hayatımıza.

Daha önceki fotoğraflarınıza baktığımda kendinize epey yatırım yaptığınızı görüyorum, büyük bir değişim söz konusu her ikinizde de.

Nur: Estetik operasyonlara biraz erken yaşlarda başladık. Bu konuda doğal bir görünümün dışına çıkmadan, ihtiyaç doğrultusunda ilerlemeye çalıştık.

Gül: Yatırımı insan hem içine hem dışına yapmalı. Her yönümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Estetik operasyonlarımızı gizlemiyoruz. Ama estetik bağımlılık yapabiliyor. İpin ucu kaçarsa yanlış bir görüntü oluşabilir. Gerçekten neyin gerekli olup olmadığını bilmek, doğru doktor seçimi yapabilmek önemli.

Şu an nasıl hayatlarınız var?

Nur: Ben biraz erken yaşlarda evlendim. 12 yaşında bir kızım ve 6 yaşında bir oğlum var. Tekdüze bir hayatımız yok. Bugün tasarımcıyken, yarın birdenbire şarkıcı olabiliyoruz gördüğünüz gibi.

Gül: Altı yıllık evliyim. bir buçuk yaşında bir kızım var. Hayatımdaki öncelik şu an kızım. Hem deli gibi çalışıyorum hem de aileme vakit ayırıyorum.

Nur Hanım, aynı zamanda bir estetik kliniğinin de sahibisiniz. Kendinize bugüne kadar hangi estetikleri yaptırdınız?

Nur: Emin misiniz, sayayım mı? (Gülüyor) Günümüzde herkes estetik yaptırıyor ama çoğunluk nedense bunu saklamayı tercih ediyor. Doğallık demek, hiç dokunuş olmaması demek değildir. Bende çok fazla estetik dokunuşu var; burun estetiği, çekik göz ameliyatı, göz kapağı estetiği, dudak, gözaltı ve çene dolguları, meme implantı, gülüş estetiği… İnanın bu liste daha uzar gider.

EŞLERİMİZ HER KONUDA BİZE DESTEK OLUYOR

Eşleriniz bu albüme ne diyor?

Nur: Benim eşim artık bana çok alıştı, hiçbir şeye şaşırmıyor. “Ben şarkı besteledim” dedim, ilk tepkisi şu oldu, “Tamam, albüm ne zaman?”

Gül: Eşim, hayallerimin önüne geçmiyor asla ve her konuda bana çok güveniyor. Başarısız da olsam benim motivasyonumu düşürmezdi.

Kapak fotoğrafları da şahane. Çok da seksi, eşler kıskanmıyor mu?

Nur: Eşim aslında çok kıskançtır ama kıskançlıkla profesyonelliği hiçbir zaman karıştırmaz.

Gül: Sahiplenicidir ve kıskanır ama bunu felakete dönüştürmez. Kendi özel alanlarımız var ve birbirimizin o alanına çok müdahale etmeyiz.