3600 ek gösterge açıklaması! Bakan Bilgin duyurdu
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. '3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur.' diyen Bakan Bilgin kurul çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bilgin, '3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız' dedi
30 Kasım 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur. 3600 için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladık, Memur-Sen ile görüşme yapacağız" dedi.
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