Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis’te. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle ve özellikle emekli memurun maaşında 1.100 liraya varan artış olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, "Emekli aylıkları en azından 800 TL ile 1100 TL ile aylık bazda artacaktır. Aynı zamanda 30 yılını doldurmuş emeklilerden de emekli ikramiyesine yaklaşık olarak 25 bin liralık bir ilave demektir." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca memurun gözü kulağı 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelecek haberde... Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Gösterge memurların her yıl geçtikçe ilave aldığı bir yapıyı gösteriyor. Memurlar 3 yılda 1 alt dereceyi alıyorlar. 12 ile başlayan memur bundan 3 yıl sonra 11’e diye gidiyor. Her gösterge yükseldiğinde memur daha fazla maaş, ikramiye ve emekli aylığı alıyor. Ek gösterge dediğimiz şey kamuda çalışanların maaşlarını ve emekli aylığını etkileyen bir unsurdur.

MEMUR VE EMEKLİ OLMUŞ 1.5 MİLYON KİŞİ...

Bundan önceki yapılanmada polis, hemşire din görevlileri diyoruz. Bunların üniversite mezunları olsalar dahi gelebilecekleri nokta 3. dereceye kadar gidiyordu ve 3600 ek gösterge alınamıyordu. Bu düzenleme 1.5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Memurluktan emekli olmuş 1.5 milyon kişi yararlanacak.

"1100 TL AYLIK BAZDA ARTACAKTIR"

Emekli aylıkları en azından 800 TL ile 1100 TL ile aylık bazda artacaktır. Aynı zamanda 30 yılını doldurmuş emeklilerden de emekli ikramiyesine yaklaşık olarak 25 bin liralık bir ilave demektir.

Yıllık bazda 20 milyar TL’yi aşan bir miktar. Gördüğümüz kadar hükümet bunun maddi tarafını halletmiş durumda. Asıl burada tartışılması gereken bu kadar düzenlemeyi uzatan boyutun çok büyük olmasıdır. 1.5 milyona yakın emekli ve arkasında 1.2 milyon çalışan kesim var. Bu her yıl da artarak devam edecek. Memurların yıllar geldikçe bu düzenlemeye tabi olacak. Yoğun bir kesimi ilgilendiriyor.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNE ARTIŞ GETİRECEK"

Gördüğümüz kadarıyla hükümet şunu yapmaya çalışıyor. Hastanede çalışan bir hemşireyi 3600’e getirdiğinizde hastane müdür ve ilçe sağlık müdürünü de bu seviyenin üzerine çıkarmanız gerekiyor. Bu kapsam yöneticileri de kapsıyor. O yüzden bekleniyor ve bunun alt yapı çalışmaları sürüyor.

Devlet personel rejiminin de kanunen değişmesi gerekiyor. Ocak ayında bu kanun düzenlemeye girecek. 3.5 milyonun üzerinde bir kesimi ilgilendirmesi ve devlet personel rejiminin de kanuni değişikliklerin yapılması sebebiyle bu iş uzuyor.

Emekli ikramiyesine ve mevcut çalışanların maaşlarında artış getirecek. Ancak mevcut çalışanların maaşlarında 100 ile 150 lira arasında bir artış getiriyor bu uygulama. Asıl önemli olan emekli olduktan sonra maaşın artacak olmasıdır. Aynı zamanda da bu biz özlük hakkıdır. 3600’ün alınmış olması memurlar için bir prestij ve maddi kazançtır.

Bu kadar geniş bir çevreyi ilgilendiren çalışma doğal olarak devlet personel rejimindeki değişiklikleri beraberinde getireceği için süreç en ince ayrıntısına kadar tasarlanmaya çalışıyor.

'TÜM KAMUYU KAPSAYABİLİR'

Sendikaların beklentisi tüm kamuyu kapsaması ama 3600’e gelebilmesi için 3’üncü dereceye inmesi gerekiyor ki bu da 15 yıllık kıdemli bir memur demektir. Tüm kamuyu kapsayabilir. Tüm kamuyu kapsamadığı zaman daha alt derecede çalışan birisi daha fazla maaş alabilecek bir duruma gelmiş oluyor. Bu devlet personel rejimini de değiştirecek bir unsur. Tüm çalışan kesimleri kapsayacak şekilde düzenlemeye çalışılıyor.



