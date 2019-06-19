3600 ek gösterge çıkıyor mu? Son durum nedir?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri yani yüz binler 3600 ek gösterge için bekliyor. Konu kamuoyunun gündeminde... Yerel seçimler öncesi yapılan açıklamalarda seçimden sonra 3600 ek gösterge için adım atılacağı belirtilmişti. Şimdi Meclis'in açılmasıyla birlikte heyecan katsayısı daha da artmış durumda...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda henüz bir açıklama yok. Konunun yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçmesinin ardından görüşülmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN "EK GÖSTERGE" AÇIKLAMASI

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.