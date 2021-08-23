3600 ek gösterge, hemşire, öğretmen ve polis gibi milyonlarca memurun maaşında, emekli ikramiyesinde ve emekli aylığında fark yaratacak bir uygulama bu nedenle de oldukça önemli. Şimdi gözler, 2022-2023 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. İşte, Bakan Bilgin’in açıklamaları ve 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlara ne kadar yansıyacak? sorularının yanıtları…

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Toplu sözleşme anlaşmasının ardından açıklamada bulunan Bakan Bilgin, önümüzdeki iki yıl için memur ve memur emeklisine yapılacak zammı açıkladı.

2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı

2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı

2023'ün ilk yarısı için yüzde 8

2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda da açıklamada bulunan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin de sözleşme kapsamında bu süreçte tamamlanacağını kaydetti. Ek gösterge için kanun gerektiğine dikkat çeken Bakan Bilgin çalışmalarını yaptıktan sonra konuyu TBMM'ye sunacaklarını kaydetti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, MAAŞLARA NE KADAR YANSIYACAK?

3600 ek göstergeden hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.

30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

3600 ek gösterge uygulamaya alındığında mevcut emekliler de yararlanabilecek. Fakat emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından memurların ek gösterge cetveli de yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu bir yansıma oluşturacak. Aynı zamanda yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılacak.

3600 ek göstergenin Meclis'ten çıkıp uygulamaya girmesiyle de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış şeklinde yansıyacak.