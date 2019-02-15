Binlerce kamu personeli 3600 ek gösterge TBMM’den geçmesini bekliyor. Kamu personelinin uzun süredir gündeminde olan 3600 ek gösterge için son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar…

Ek gösterge artışı bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Meclis tatile girmeden, torba diye tabir ettiğimiz yasa teklifini gündeme getirebiliriz ya da sonraya kalabilir. AK Parti’nin şimdiye kadar söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok. Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız. Meclis takvimine uygun olması halinde bütün sözlerimizin yerine getirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz” açıklamasını yapmıştı. AK Parti’nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, “Bunun alel acele, seçim öncesi getirilmesini etik olarak da doğru bulmuyoruz. Ama konu ajandamızda” demişti.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Devlet memurlarının maaşları, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

YILLARA GÖRE DEĞİŞECEK

Ek göstergenin yükseltilmesi sayıları 1,6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini etkileyecek.

Ek gösterge rakamları unvan, sınıfı ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bin ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak. Ek gösterge 2200’den 3600’e çıkarsa çalışan memurlarda aylık maaş artışı yaklaşık 23 lira, 3000’den 3600’e çıkarsa yaklaşık 40 lira olacak.

DERECE VE YIL HESABI

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak. Polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin-14 arasında olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.