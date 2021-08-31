3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Detaylarına ulaşıldı...

Milyonlarca memur ve ailesi toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen ve sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşlarını artıracağı gibi asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ TASLAĞA ULAŞILDI

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre; Hem çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Daha önce de bu konuda çalışmalar yapılmış ve maliyetler de çıkartılmıştı. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlanmıştı. Bu taslaklar ortaya çıktı.

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.

Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma ünvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm ünvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

3 MADDELİK TASLAK

Bu noktada dört meslek grubu için hazırlanan taslak çalışma ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Bu taslak çalışma 3 maddeden oluşuyor. Burada sadece dört meslek grubu ele alınırken statüye göre değil eğitim durumuna göre bir çalışma yapılmış durumda. Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor. Ayrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer ünvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda. Bu taslak çalışmaların yakında açıklanması bekleniyor.

İlk taslağın genel gerekçesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadesi yer alıyor. Madde gerekçesinde ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" deniliyor.

Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor: "Söz konusu Kanun teklifi taslağı ile;

*657 sayılı Kanuna tabi olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Din Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve başpolislerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak. Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şiumdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak.

NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.

3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI

Mevcut 3600 sonrası Fark

(30 yıl hizmet için)

Mevcut maaş - İkramiye - Maaş - 3600 sonrası ikramiye - Fark maaş - İkramiye

Öğretmen: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

Polis: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

Hemşire: 4.150 - 149.665 -5.213 -187.962 -1.063 -38.297

İmam-hatip 4.270 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

İkramiye artışı 45.210 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.