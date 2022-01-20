Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.

AGİ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ?

İş kanunun 62. Maddesinin AGİ kesintisini yapılmasını mümkün görmediğini ifade eden Bilgin, "Kanun ‘Bu kesintiyi yapamaz’ diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, ‘ücretler geriye gidemez’ diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış. Hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Sizin maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" açıklamasında bulundu.

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM

Bakan Bilgin, kamu işçilerine ek zam beklentisine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bu konuda planlanacak bir şey yok. Biz enflasyon farkını orada işçilerimize de taahhüt ettik. 2 buçukluk fark, günü geldiği zaman belli olur."

İlaç fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Bilgin, "Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.







