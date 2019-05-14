31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle birlikte yüz binlerce memurun gözü 3600 ek götergeye çevrildi. Memurlar hükümetin ağzından çıkacak kelimeleri merakla bekliyor. Peki son açıklamalar ne?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu'dan geldi.

"BİR AN ÖNCE DÜZENLENMELİ"

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu "Hemşireler Haftası"nda konuşarak "Siyasi iradenin gündeminde olan 3600 ek gösterge, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce düzenlenmeli, eş değer unvanlar arasında adil ve adaletli olmalıdır. Özellikle döner sermayedeki ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalı emeğin karşılığı olan ücret verilmelidir. İnsan yaşamını konu olan tüm kutsal meslekler gibi hemşirelik de yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak; sevgi, şefkat, hayati bir ciddiyet ve hassasiyetle mesleklerini icra eden hemşirelerimize yönelik sorunlu uygulamalara son verilerek; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularındaki var olan problemler bir an önce giderilmelidir." diye belirtti.