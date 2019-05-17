3600 ek gösterge konusu gündemden düşmezken konuyla ilgili AK Parti kanadından zaman zaman açıklamalar yapılıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili en son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"BU GERÇEKLEŞECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 3600 ek gösterge konusunda ise Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Polislerin emekliliğinde aradaki fark yaşam standardını etkileyecek nitelikte. Bunu hepimiz biliyoruz, bunun için böyle bir değerlendirme yapıldı. Bu gerçekleşecek. Bugün gerçekleşmemesinin sebebi içinde bulunduğumuz süreç. Seçim falan derken böyle bir tablo ile karşılaştık." dedi.