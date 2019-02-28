3600 ek gösterge konusunda son durum ne? Yeni gelişmeler neler?

3600 ek gösterge yasasının Meclis'e yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Bu nedenle "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" sorusu yoğun bir şekilde aratılırken memurlar, son gelişmeleri ve açıklamaları dikkatlice takip ediyor.

Konuyla ilgili son olarak yaşanan gelişmeyse Sağlık-Sen'in taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletmesiydi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Memiş, ek göstergede yapılacak artışın sağlık ve sosyal hizmet alanında tüm branşları kapsamasının hakkaniyet açısından önem arz ettiğini, ön lisans ve orta öğretim mezunu çalışanların ek göstergelerinde de düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

EMEKLİ POLİSLER 3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYOR

Mersin Emekli Polisler Platformu üyesi emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler. Atatürk Parkı içerisindeki Balıkçı Barınağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup emekli polis, taşıdıkları dövizlerle 3600 ek gösterge taleplerini dile getirdiler. Mersin Emekli Polisler Platformu adına açıklama yapan Gönül Öztürk, Türk Polis Teşkilatı'nın fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını belirtti.

Öztürk, "Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin, gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırılarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza, defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü bugüne kadar yerine getirilmemiştir" dedi.