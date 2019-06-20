3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? 31 Mart yerel seçimleri öncesi hükümetten gelen art arda açıklamalar büyük bir sevinç yaşatmıştı. Konunun seçimlerden sonra Meclis'e geleceği belirtilmişti. Meclis çalışmalarına devam ederken öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri de son durumu merak ediyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda henüz bir açıklama yok. Konunun yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçmesinin ardından görüşülmesi bekleniyor.

CHP'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da eğitim sistemi ve öğretmenlerin sorunları hakkında konuştu. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Topal, "Tüm siyasi partilerin seçim vaatlerinde yer alan 3600 ek göstergenin getirilmesini diliyoruz. Sözleşmeli öğretmen sorununu çözmemiz gerekiyor. Gelin hep birlikte eğitimin sorunlarını birlikte çözelim." dedi.