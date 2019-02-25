3600 ek gösterge için sabırsızlıkla bekleniyor. Yüz binlerin umudu yasanın yerel seçimler öncesi çıkması... Hükümet çalışmaların sürdüğünü belirtirken yasanın ne zaman çıkacağı konusunda net bir tarih vermiş değil. Bu nedenle "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" sorusu sıklıkla soruluyor. Öte yandan hangi gelişmelerin yaşandığı da merak ediliyor.

24 ŞUBAT 2019: EMEKLİ POLİSLER 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Mersin’de yaşayan emekli polisler, yaptıkları basın açıklaması ile tüm emekli meslektaşlarının tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmasını istedi.

Atatürk Parkı içinde bir araya gelen emekli polisler, ’Siz bu maaşla 3 gün yaşayın, 10 Nisan’larda boş vaatlerle kandırıldık, polis hakları seçim sonuna bırakılamaz, üniversite mezunu memurlara 3600 var da polise yok mu?, zam değil 3600 ek gösterge verilsin’ yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meslektaşları adına hazırlanan basın metnini okuyan emekli polis memuru Gönül Öztürk, uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını söyledi.

Polisin emeğinin her zaman övüldüğünü ancak hak ettiği değeri alamadığını dile getiren Öztürk, "10 Nisan’da sözler verilip, umutlar bir başka bahara ertelendi. Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri daha da derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü, bugüne kadar yerine getirilmemiştir" diye konuştu.

Polisin emekli olduktan sonra yaklaşık yüzde 60’lık hak kaybına uğradığını aktaran Öztürk, "Ayrıca günümüz asgari ücretinden düşük maaş alan ve evini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Emeklilerimizin yüzde 95’i 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli maaşı almaktadır. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte Emniyet Teşkilatı’nın talebi, emekli olunca kesilen aile yardımı ödeneğinin ve emniyet hizmetleri tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.