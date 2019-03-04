Memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsur olan 3600 ek gösterge için vatandaşlar atık net bir açıklama bekliyor ve yasanın yürürlüğe girmesini istiyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda sona gelindiği bilinirken son haberler ve gelişmeler hemen hemen her gün heyecanla takip ediliyor.

2 MART 2019: SAĞLIK-SEN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 3600 ek gösterge konusunda da açıklamalarda bulundu. Memiş, Sadece 3600 ek göstergede adalet değil, yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesi dahil, sistemin tamamen adalet temelinde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "Bir diğer mücadele konumuz, kazanımlarımızla normal mesai ücretine yaklaştırdığımız nöbet ücretlerinin, evrensel normlara uygun ödenmesini sağlamak olacak. Uluslararası sözleşmelere uygun olarak, nöbet ücretlerinin normal mesai ücretinin yüzde 50 fazlası, resmi tatil ve bayramlarda yüzde 100 fazla ödenmesi için mücadele edeceğiz. Yeni dönemde, tabanımızdan aldığımız güçle, yıpranma payı mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Yıpranma payının söz verildiği gibi 5 yıla bir yıl şeklinde olmasını sağlayacağız. Sadece 3600 ek göstergede adalet değil, yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesi dahil, sistemin tamamen adalet temelinde revize edilmesi gerekiyor. Bu konuyu sürekli olarak gündemde tutuyoruz. Sayın Başkanımızın öncülüğünde, Memur Sen olarak, çalışanlarımızın emeklilikleri için büyük önem arz eden bu konuda, tüm kamu çalışanlarını memnun edecek bir düzenleme için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sağlık Sen’in öncelikli mücadele konularından birisi, Sağlık Çalışanları Meslek Kanununun çıkartılması olacak. Sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve bütün kamu çalışma alanlarında kadro hakkımızı koruyacağız diyoruz. Sözleşmeli çalıştırma uygulamalarına son verilmeli diyoruz" diye konuştu.