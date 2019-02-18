Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Adıyaman, Kars ve Kayseri'de toplantı düzenledi. Toplantının konusu 3600 ek göstergeydi. Üç ildeki ortak açıklamada ek gösterge artışından tüm memurların adil bir şekilde faydalanması gerektiği savunuldu.

"TÜM MEMURLARA EŞİT VE ADİL ŞEKİLDE..."

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Kayseri Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Sendika Şube Başkanı Adem Erdoğan yaptığı açıklamada, ek gösterge artışından tüm memurların eşit ve adil şekilde faydalanması istediklerini söyledi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, ellerindeki pankart ve dövizlerle taleplerini dile getirdi. Burada basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Şube Başkanı Adem Erdoğan, eğitim alanında atılacak adımlar, yapılacak yeni çalışmalar konusunda beklentilerin çok yüksek olduğunu vurgulayarak; "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine Prof. Dr. Ziya Selçuk atandı. Bakanımızın akademisyen ve eğitimci olması, daha önceki çalışmaları, eğitime ve eğitimciye bakışı ve bunun yanı sıra insani vasıfları önde tutan tavır ve tarzıyla bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğini düşünüyoruz. Kendisinin bu haliyle eğitim camiamızda ve toplumumuzun büyük bir kesiminde memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Tabi bu memnuniyetin yansıması olarak da eğitim alanında atılacak adımlar, yapılacak yeni çalışmalar konusunda beklentilerin çok yüksek hale geldiğinin de farkındayız. Bu sebeple ‘Niyet hayır ise akıbetin de hayır’ olmasını temenni ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugün 40 bin civarında yardımcı hizmetler sınıfı, 25 bin civarında genel idare hizmetler sınıfı ve 10 bin civarında teknik hizmetler sınıfı olmak üzere en az 75 bin eğitim çalışanı açığı vardır. Okulumuzda memur, hizmetli, kaloriferci, bekçi, teknisyen kadroları kalmamıştır. Tek hizmetliye veya kaloriferciye okulun tüm işleri okulun tüm işleri yöneticiler tarafından yaptırılmaktadır. Aşırı işyükü karşısında okul ve kurumlarda günlük 2 ila 4 saat arasında fazla çalışma yapılmaktadır. Bizler belki bir fiil eğitim vermiyoruz ama bugün bu şartlara rağmen sınıflar pırıl pırıl tertemizse, sıralarımız ve kapılarımız kırık değilse, kaloriferlerimiz yanıyorsa, yazışmalarımız zamanında yapılıyorsa, okullarımızın gündüz ve gece güvenliği sağlanıyorsa, eğitim ve öğretim faaliyetinin koordinasyonu binbir fedakarlıkla yerine getiriliyorsa eğitim çalışanları görevlerinin başındadır ve hakkıyla görevlerini yerine getiriyor demektir. İsteğimiz, eğitim çalışanlarının haklı taleplerini dinlemeniz ve eğitim çalışanları üzerinde oluşmuş üvey evlat hissini öz evlat hissine dönüştürülmesi yönünde adımların atılmasını biran önce sağlamanızdır" dedi.

Ek gösterge artışından tüm memurların eşit ve adil şekilde faydalanmasını istediklerini kaydeden Başkan Erdoğan; "MEB Merkez ve Taşra Teşkilatlarında 1 milyon 100 binden fazla personel görev yapmaktadır. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği 1 milyonu aşkın personele verilirken 75 bin kişiye hak görülmemektedir. Bu durum kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissi uyandırmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bakanlığımızda memurluk ve şeflik için görevde yükselme sınavları yapıldı. Yazılı sınav sonucunda 5 bin eğitim çalışanı bu sınavlarda başarılı oldu. Bugün itibariyle de bu arkadaşlarımız için mülakat süreci başladı. Sendika olarak mülakat puanının tazılı puana etki etmeyeceği bir sistem için aylardır mücadele veriyoruz. Bu nedenle personelimiz arasındaki çalışma barışını bozmayacak, yazılı sınav başarısını değiştirmeyecek bir mülakat istiyoruz. Kamuda görev yapan ve kamuoyuyla paylaşılan kısmıyla da sadece belirli unvanlara verileceği ifade edilen 3600 ek göstergenin Milli Eğitim Bakanlığı özelinde sadece öğretmen arkadaşlarımıza verilmesi yeterli değildir. 657 tabi personelin tümüne eğitim durumlarına göre verilmelidir. Çünkü ek ödeme artışı sadece bazı unvanlara yapılırsa emekli maaşları arasındaki farklılıklar orantısız bir şekilde açılmış olacaktır. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul mezunlarına 2000, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesini, ek gösterge artışından tüm memurların eşit ve adil bir şekilde faydalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri düzenledikleri ’Zam Geçit Töreni’ ile eylemine devam etti. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.