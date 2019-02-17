3600 ek gösterge için nefesler tutuldu. Hükümetin son açıklamaları heyecan yaratırken yetkililerden artık net bir tarihin verilmesi bekleniyor. Dün ise Sendikaların konuya ilişkin açıklamaları oldu. İşte o açıklamalar...

SİVİL MEMURLARDAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Sivil Memurlar Sendikasına (Sime Sen) bağlı çalışanlar, 3600 ek göstergenin tüm kurumlarda uygulanmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Kızılay’daki İzmir Caddesi’nde bir araya gelen sivil memurlar adına açıklama yapan Sime Sen Genel Başkanı Serdar Dursun, 3 milyon kamu personelinin ortak sorunlarını dile getirmek için toplandıklarını söyledi. Bütün kurumlar için eşit hakların gelmesini istediklerini vurgulayan Dursun, "Belli kurumlara verilmesi düşünülen 3600 ek göstergenin kurumlar arası ayrım yapılmadan hakkaniyetli ve ölçülü bir şekilde çalışan tüm devlet memurlarına verilmesini talep etmekteyiz." dedi.

MEMUR-SEN: 3600 EK GÖSTERGE KAMU ÇALIŞANLARINA

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına adilane uygulanması, çalışma şartlarının zorluğuna göre yıpranma paylarının bir an önce değerlendirmeye alınması, Eğitim Çalışanlarının Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini söyledi.

Başkan Hamdi Yıldız ve yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Başkan Yıldız ve yönetimi önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı AK Parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret etti. AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan Meclis'te makamlarında, Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz'ı ise Meclis genel kurulunda ziyaret eden Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, "Ankara'da Samsunumuzu TBMM'de temsil eden milletvekillerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu ziyaretlerde Samsunumuzda kamu çalışanlarının sorunlarına ve beklentilerine dair konuları milletvekillerimizle paylaştık. 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına adilane uygulanması, çalışma koşullarının zorluğuna göre yıpranma paylarının bir an önce değerlendirmeye alınması, icraya geçirilmesi, Eğitim Çalışanlarının Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Samsun'da eğitimde akademik başarının son dört yıl içerisinde hızla yükselmesinin üzerine değerlendirmelerimiz oldu. Eğitim öğretim üzerine yaptığımız faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Sayın vekillerimize Samsunumuza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı ifade ettik. Gösterdikleri misafirperverlik, ilgi alaka ve muhabbetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.