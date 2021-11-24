3600 ek göstergede milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki maaşlara nasıl yansıyacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya detayları CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"Ek gösterge dediğimiz memur ve memur emeklilerimizin hem maaşlarını hem de emekli ikramiyelerini hesaplanmasında kullanılan bir parametreden söz ediyoruz. Uzun zamandır üzerinde tartışmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı.

3600 ek gösterge 2000 ek göstergeye 2200-2500 ek göstergeye oranla halihazırda çalışan memurlarımızın, memur emeklilerimizin hem maaşlarını hem de emekli ikramiyelerini yüzde 20 seviyesinde artıracak. Bugün yeni başlamış bir öğretmenimiz 5100 lira maaş alıyor.

'6 BİN 120 LİRA ÇIKMIŞ OLACAK'

2200 ek göstergeden göreve başladı. 3600 ek gösterge yürürlüğe girdiğinde otomatikman yüzde 20 seviyesinde bir artış meydana getirecek. Bu da maaşını 5100 liradan 6120 liraya çıkarmış olacak.

Daha uzun yıllar görev yapmış öğretmenlerimiz var. Derecesi ve akademisi yüksek olan öğretmenlerimiz var. Örneğin hizmetinde 30 yılını dolduran bir öğretmenimiz bugün ortalama olarak söylüyorum. Kademe ve derecelerine göre arada farklılıklar gelebilir. Şimdiki maaşı 6587 lira. Ek göstergesi yüzde 20'ye geldiğinde 7904 liraya yükselmiş olacak.

Burada maaşların yanı sıra esas en önemli faktör emekli ikramiyelerinde ortaya çıkıyor. Emekli ikramiyeleri önceden 25 yıl üzerinden ödenmekteydi. Artık bu kaldırıldı. Ne kadar hizmet yapmışsa o kadar emekli ikramiyesi alıyor. Emekli ikramiyesi örneğin 2200'den yada 2500'den emekli olan bir öğretmenimiz 25 yıl üzerinden emekli olduğunu varsayarsak 118 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Fakat 3600 ek göstergeden emekli olduğunda bu rakam otomatikman 141 bin liraya çıkmış olacak. En düşüğünü baz alarak biz bu hesaplamayı yaptık.

Örneğin 30-35 yıl görev yapmış bir öğretmenimiz 180-190 bin liraya kadar da çıkabilecek. O nedenle ek gösterge son derece önemli. Hem memurlar arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak hem de öğretmenlerimize bu öğretmenler gününde hediye olmuş olacak."

ERDOĞAN 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya gelmişti. Erdoğan, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.