3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? Hükümet seçimler öncesi ek gösterge bekleyenlere seçim sonrasını işaret etmişti. Bu nedenle konu şu anda kamuoyunun gündeminde... Konu hakkında hükümetin açıklamaları dikkatle takip edilirken sendikaların açıklamarına da bakılıyor... İşte 3600 ek göstergede son durum...

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Hemşirelik Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, ebe ve hemşirelerin AB ülkelerindeki meslektaşlarına göre 5 kat daha fazla çalıştığını belirtti.

"3600 EK GÖSTERGE HERKESİN HAKKIDIR?"

Arayıcı’nın mesajında, çalışmaları devam eden ek gösterge ile ilgili ise, "Tüm sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi hak etmektedir. Polis, din görevlisi ya da öğretmen denildiğinde branş ayrımı yapılmazken sağlık çalışanlarının branşlarına göre farklı muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi olmazsa olmazımızdır" ifadeleri yer aldı.