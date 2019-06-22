Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge için adım atılmasını bekliyor. 24 Haziran sçeimlerinde vaat edilen ek gösterge konusunda hükümetin yaptığı her açıklama memurların heyecanlamasına neden oluyor. Konu hakkındaki son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, 3600 ek gösterge, bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz" diye konuştu... İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları...

"3600 EK GÖSTERGE HÜKÜMETİMİZ VE CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ"

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."