Eğitim Bir-Sen’in 30. yılı nedeniyle yapılan toplantı programına katılan Bakan Bilgin, önümüzdeki hafta 3600 ek gösterge konusunun müzakere edileceğini belirtti. Bilgin, 3600 ek göstergenin en adil şekilde çalışanların hakkını gözetecek şekilde düzenleneceğini kaydetti.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

1992’de Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle gerçekleştirilen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen’in, o toplu sözleşmeye imza atan sosyal ortakları olarak o masada olacağını belirterek, orada müzakere edeceklerini söyledi.

Bilgin, 3600 ek göstergenin de en adil şekilde çalışanların hakkını, hukukunu ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Ancak 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı…

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan, 3600 ek gösterge ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Düne kadar 3600 ek göstergenin sadece, hemşire, öğretmen, polis, din görevlisi ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacağını anımsatan Doğan, diğer meslek gruplarının da kapsanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Düzenlemeyle memurların 3600 ek gösterge cetvelinin tekrardan belirleneceğini vurgulayan Doğan, meslek gruplarındaki kademelerin değişeceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler bulunuyor. Sınıf, unvan, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren 3600 ek gösterge, bir başka ismiyle de katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.

Emeklilik ikramiyesi ve maaşı bu hesaba göre yapılır.