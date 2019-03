1.6 milyon memurun maaşları ile emekli ikramiyelerinde önemli ölçüde artış sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili yasanın ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne (TBMM) geleceği merak konusu. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar…

KADINLARIN EN ÇOK İSTİHDAM EDİLDİĞİ İŞ KOLU "SAĞLIK"

3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklama da Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya’dan geldi. Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kadınların en fazla istihdam edildiği iş kollarından birisinin de sağlık olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, çalışan kadının statüsünün yükseltilmesi konusunda önemli adımlar atılmasına rağmen, henüz istenilen noktada olunmadığına dikkat çekti.

Kadınların iş gücüne katılım oranının da yetersiz olduğunu söyleyen Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, "Kadınların çalışması, üretmesi ve hayatın her alanında hak ettikleri yeri almaları yoksulluğun azalmasına, nesillerin daha sağlıklı yetişmesine ve kurumsal yönetimin güçlenmesine olanak sağlar. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünü hayatın her alanına eşit şekilde kattığımız zaman ülkemizin gelişmesi ve kalkınması da hızlanacaktır. Nasıl ki, bir kuş tek kanatla uçamazsa, kadınların gücünden yoksun olan bir toplum da gelişemez, kalkınamaz. Güçlü bir ülke ve güçlü bir demokrasi ancak, kadınların hayatın her alanına tam olarak katılımı ile mümkün olur" dedi.

“3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün çok arttığını, ancak gelirlerinin aynı oranda artmadığını da söyleyen Bal Kaya, adaletli bir döner sermaye yasası başta olmak üzere, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için Sağlık-Sen Genel Merkezinin öncülüğünde, çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.