1.6 milyon kamu personelinin maaşını ve emekli ikramiyesini etkileyecek 3600 ek gösterge ile ilgili bekleyiş devam ediyor. 3600 ek gösterge ile ilgili yasanın meclis gündemine ne zaman geleceği merak konusu. Memurlar “3600 ek gösterge ne zaman verilecek?” “3600 ek göstergede son durum ne?” sorularını merak ediyor. İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler…

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Uşak ve Kütahya’da düzenelenen şube başkanlığı istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan, Uşak İl temsilcisi, şube kadın komisyonu üyeleri, iş yeri ve ilçe temsilcileri ile üyeler de yer aldı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Ek gösterge sözünün ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın vaadinden sonra birçok meslektaşımız emekliliğini erteledi. Zira 3600 ek gösterge çıktığı zaman emekli maaşlarında ortalama 600 TL, emekli ikramiyesinde de 22 bin TL artış olacaktır. 3600 ek gösterge çalışanları emekliliğe teşvik edecek ve bu şekilde emekli olanlardan açılacak kadrolara yeni atamalar yapılacaktır. Ayrıca bütün kamu çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesi ve ek göstergeden faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımıza ek gösterge hakkı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

GEYLAN: "20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YETERSİZ"

Mart ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğuna dikkat çeken Geylan, "Sadece şu an eğitimde 400 bini aşkın eğitim fakültesi genç meslektaşımız atama bekliyor. Ama kontenjan çok sınırlı. Türkiye’de 64 ilde 76 bin 656’dır. Bu 76 bin 656 noktada öğretmen açığımız var ve ilçe milli eğitim müdürlükleri çocuklarımızın dersleri boş geçmesin diye ek ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendiriyor demektir. Üstelik ücretli öğretmenlerin 9 bin 653’ü iki yıllık yüksek okul mezunudur. Hal böyle iken, sadece 20 bin öğretmen atamasını asla kabul etmiyoruz. Türk Eğitim Sen 2019 yıl için 100 bin atama talep etmektedir" şeklinde konuştu.



