3600 ek gösterge ile yaklaşık 1 buçuk milyon memurun maaşı ve emekli ikramiyesi yükselecek. “3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıktı mı, son durum ne?” araştırmaları yoğunlaşırken, konunun 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınması ve sonuca başlanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne demek, kimler yararlanacak, ne zaman çıkacak? İşte konunun detayları…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Ek göstergenin yüksek olması da buna paralel olarak maaş ve ikramiyelerin yüksek olmasını sağlar.

Ek gösterge rakamları çalışanın hizmet sınıfı, unvan ve derecesine göre farklılık göstermektedir ve ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 ek göstergesi olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilir.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek göstergeden hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.

30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

3600 ek gösterge uygulamaya alındığında mevcut emekliler de yararlanabilecek. Fakat emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından memurların ek gösterge cetveli de yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu bir yansıma oluşturacak. Aynı zamanda yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılacak.

3600 ek göstergenin Meclis'ten çıkıp uygulamaya girmesiyle de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış şeklinde yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergeye ilişkin en yeni açıklama Bakan Vedat Bilgin’den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, “Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.” ifadelerini kullanmıştı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 23 Ağustos Pazartesi günü sonuçlanması beklenirken, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama bekleniyor.