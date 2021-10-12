3600 ek gösterge nedir? 3600 gösterge hangi meslekleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından daha sık gündeme gelmeye başladı. İlk olarak 2018 yılında konuşulmaya başlayan 3600 ek gösterge, o günden bu yana çeşitli zamanlarda ele alınmış ancak bir sonuca bağlanmamıştı. En son 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları ve hükümet sözcüleri arasında müzakere konusu olan 3600 ek gösterge ile ilgili en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, açıklamasında, 2022 yılı sonuna kadar ek gösterge sorununun çözüleceğini kaydetti. Peki, hakkında çok konuşulan 3600 gösterge nedir? Hangi meslekleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?
12 Ekim 2021, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin hem maaşlarında hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında büyük fark oluşturması beklenen 3600 ek gösterge yıllardır gündemde olmasına rağmen henüz somut bir adım atılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulmasını planladıklarını kaydederken, uygulamanın kapsamı da yeniden konuşulmaya başlandı…
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve aylıklarının hesaplanmasında uygulanan metottur. Memurların, unvan, hizmet sınıfı ve dereceleri, ek gösterge rakamları da değişiklik gösterir. Bir memurun ek göstergesi ne kadar yüksek olursa, maaşı, emekli ikramiyesi ve aylığı da o oranda yükselir.
Yani, 3600 ek göstergesi olan bir memur, 2500 ek göstergesi olan bir memurdan, daha fazla, maaş, emekli ikramiyesi ve aylığı alır. Bu nedenle de 3600 ek gösterge memurlar tarafından heyecanla bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge, getirdiği avantajlar nedeniyle tüm kamu personeli tarafından arzu edilen bir uygulama. Ancak şu an için 3600 ek gösterge kapsamında, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin olması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE GELİRSE NE OLACAK?
Yıllardır gündemi meşgul eden, kamu personeli ile hükümet arasında çözülmesi gereken bir konu haline gelen 3600 ek gösterge geldiğinde, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşları yükselecek. Ancak asıl kazanç emekli ikramiyesinde ve emekli aylığında olacak.
Ek göstergenin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkmasıyla birlikte öncelikli olarak 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında küçümsenemeyecek bir yükselme gözlenecek.
Öyle ki, 30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının %22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da %25 civarında artması bekleniyor.
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA
İkramiye artışı 45.210 TL
Emekli maaşı artışı 1.200 TL
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaş artışı 1.100 TL
İkramiye artışı 41.500 TL
Not: Rakamlar ortalamadır. Derece, kıdem ve unvana göre farklılık gösterir.