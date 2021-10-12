3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin hem maaşlarında hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında büyük fark oluşturması beklenen 3600 ek gösterge yıllardır gündemde olmasına rağmen henüz somut bir adım atılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulmasını planladıklarını kaydederken, uygulamanın kapsamı da yeniden konuşulmaya başlandı…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve aylıklarının hesaplanmasında uygulanan metottur. Memurların, unvan, hizmet sınıfı ve dereceleri, ek gösterge rakamları da değişiklik gösterir. Bir memurun ek göstergesi ne kadar yüksek olursa, maaşı, emekli ikramiyesi ve aylığı da o oranda yükselir.

Yani, 3600 ek göstergesi olan bir memur, 2500 ek göstergesi olan bir memurdan, daha fazla, maaş, emekli ikramiyesi ve aylığı alır. Bu nedenle de 3600 ek gösterge memurlar tarafından heyecanla bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge, getirdiği avantajlar nedeniyle tüm kamu personeli tarafından arzu edilen bir uygulama. Ancak şu an için 3600 ek gösterge kapsamında, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin olması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİRSE NE OLACAK?

Yıllardır gündemi meşgul eden, kamu personeli ile hükümet arasında çözülmesi gereken bir konu haline gelen 3600 ek gösterge geldiğinde, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşları yükselecek. Ancak asıl kazanç emekli ikramiyesinde ve emekli aylığında olacak.

Ek göstergenin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkmasıyla birlikte öncelikli olarak 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında küçümsenemeyecek bir yükselme gözlenecek.

Öyle ki, 30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının %22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da %25 civarında artması bekleniyor.

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

İkramiye artışı 45.210 TL

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

Not: Rakamlar ortalamadır. Derece, kıdem ve unvana göre farklılık gösterir.