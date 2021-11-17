3600 ek gösterge ile birçok meslek grubunun emekli ikramiyesinde, maaşlarında ve emekli aylıklarında büyük bir yükselme yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." demişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte, 3600 ek gösterge hakkında merak edilenler ve düzenlemede son durum…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak tespit edilir. Ek göstergesi 3600 olan bir memurun emekli ikramiyesi ve emekli aylığı 2 bin 500 olan bir memurdan daha fazla olur.





EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, şu an için sadece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Tüm bu meslekleri içine alan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.

BAKAN BİLGİN 3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi olarak kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile ilgili atılacak adımları akından takip ediyor.

6. dönem toplu sözleşmelerinde gündeme gelen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirtti ve çalışmayı ocak ayında meclise getireceklerini söyledi.