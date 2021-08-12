3600 ek gösterge ile memur maaşlarından emekli ikramiyelerine kadar milyonlarca çalışan daha fazla kazanç elde etmiş olacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon emekli memur maaşlarına önümüzdeki iki yıl içinde yapılacak zammın kararlaştırılacağı toplu sözleşme görüşmelerinde ilk teklifi açıkladı. Bakan Bilgin, konu kapsamında bulunan 3600 ek gösterge konusunda da açıklamada bulundu. İşte 3600 ek göstergedeki son durum…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2021

3600 ek gösterge uzun zamandır gündemde çok fazla yer kaplamıyordu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü toplu sözleşme için hükümet 12 Ağustos’ta teklifini sundu. Zam teklifi ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, konuşmasında 3600 ek göstergeye de değindi. İşte Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması…

“Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.”

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir yer kaplayan etmenlerden biridir. Ek göstergelerin yüksek olması halinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de yüksek olur. Bu yüzden memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge rakamları unvan, derece ve hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı maaş miktarı veya da aynı olmayacak.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkarılmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan çalışanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL’den 103 bin 279 TL’ye yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 TL azalma olsa da emekli maaşı 550 TL, emekli ikramiyesi 20 bin 710 TL artacak. Polislerin emekli maaşı 533 TL artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 TL artış olacak. Çıkacak yasadan 1 milyon 100 bin öğretmen, 280 bin polis, 120 bin din görevlisi 110 bin hemşire, yararlanacak.