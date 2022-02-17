3600 ek göstergede beklentiler karşılanacak

Mayıs veya haziran ayında Meclis’e gelmesi beklenen ek gösterge konusunda yol haritasının belirlenmesi için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirildi. Komisyon toplantılarının ikincisi de 16 Mart’ta yapılacak.

ADİL BİR DÜZENLEME OLACAK

Dün 11 sendika temsilcisiyle yaptığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şunları söyledi:

“3600 ek göstergeyle kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran, kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Tüm ücretlerde asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasıyla büyük bir adım atıldı. 3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız.”

KARAR BİRKAÇ TOPLANTIDAN SONRA

3600 Ek Gösterge Komisyonu’nda hem kamu hem de sosyal tarafların bulunduğunu belirten Bilgin, “Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Inşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır” dedi.

KAPSAM GENİŞLETİLECEK

Düzenlemenin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini belirten Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın da düzenlemenin sadece belli kesimi değil, teknik ve idari hizmetler ile sağlık hizmetleri dahil konuyla ilgili bütün kamu görevlilerini kapsamasını istediklerini söyledi. Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı.