3600 ek göstergede flaş gelime: Başlıyor! Bakanlık duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin toplantı yarın saat 10.30'da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.

Kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak." diye konuşmuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yalçın, "Burada çalışma bakanlığının bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.











