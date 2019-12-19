3600 ek göstergede kritik gün

Hükümet, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesiyle ilgili pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu geçen ay açıklamıştı. Şimdi bu konuda yeni bir adım atılıyor. Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK), hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla bugün toplanacak. KPDK’de ‘gündem sözleşmeliye kadro’ ve ‘3600 ek gösterge’.

Bu işin takipçisiyiz

Ankara’da yapılacak KPDK toplantısında kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorunu var. 310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK’ye taşıyacağız ve işin takipçisi olacağız” dedi.

Kapsam genişletilmeli

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını belirten Bayram Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesini ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Ortalama devlet memuru maaşı 4.500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8’inci aydan itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girdiğine dikkati çeken Tonbul, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için Gelir Vergisi’nin yüzde 15’ini aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini belirtti.

Sözleşmelerin takibiyle ilgili birim kurulmalı

Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK’ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, “Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığı’nın kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı” diye konuştu.