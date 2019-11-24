Öğretmen, polis, hemşire ve birçok meslekten binlerce memuru yakından ilgilendiren '3600 ek gösterge' ile ilgili son gelişmeleri topladık. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? Ayrıca öğretmenler de 3600 ek gösterge hakkındaki son çalışmaları merak ediyor. Emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşını etkileyen ek gösterge rakamlarının 3600'e çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ama bu konunun ne zaman kesinlik kazanacağı ile ilgili net bir tarih yok. Konuyla ilgili olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

Ömer Çelik: 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerini ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor.

Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

EYT'liler ve af bekleyenler gibi 3600 ek gösterge bekleyen memurların da gözü kulağı Meclis'te... Seçim öncesi gündemden düşmeyen konu Meclis'in açılmasıyla birlikte tekrar gündeme gelirken memurlar herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor.