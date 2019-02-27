1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için kamu personelinin beklentisi devam ediyor. Memur çalışan ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerinde önemli ölçüde artış sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili internette sıklıkla arama yapılıyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi bu paketten yararlanacak.

İLK ETAPTA KİMLERE VERİLECEK?

Daha önce Kalın’ın dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuştu. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuş, dul ve yetimlerin de bu paketten yararlanacağı ifade edilmişti.

3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Ek gösterge sözünün yerine getirilmesini de isteyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şunları söyledi: "Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı taahhütte bulunarak, öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polislerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu adımını doğru bulurken, eksik olduğunu da dile getirmek istiyoruz. Diğer meslek gruplarını tasarı dışında bırakmak çalışma hayatında huzursuzluğa sebep olacaktır. Bu minvalde Türkiye Kamu-Sen, bütün kamu çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesi ve ek göstergeden faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımıza ek gösterge hakkı verilmesi talebini içeren bir yasa tasarısı hazırlayarak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı marifetiyle ile TBMM’ye sundu. Şu anda yasa tasarımız Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir. Ek gösterge konusunu önemsiyoruz."

EMEKLİ POLİSLER 3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYOR

Mersin Emekli Polisler Platformu üyesi emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini istediler. Atatürk Parkı içerisindeki Balıkçı Barınağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup emekli polis, taşıdıkları dövizlerle 3600 ek gösterge taleplerini dile getirdiler. Mersin Emekli Polisler Platformu adına açıklama yapan Gönül Öztürk, Türk Polis Teşkilatı'nın fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını belirtti.

Öztürk, "Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin, gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırılarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza, defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü bugüne kadar yerine getirilmemiştir" dedi.

ÖZTÜRK: “POLİS YÜZDE 60 HAK KAYBINA UĞRADI”

Aktif görevdeki bir polisin emniyet hizmetleri tazminatından ve aile yardımından faydalandığını, emekli olduktan sonra ise bu tazminatların bütünüyle kesilmesinden dolayı yüzde 60 oranında bir hak kaybına uğradığını iddia eden Öztürk, "Ayrıca günümüz asgari ücretinden düşük maaş alan ve evini geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız vardır. Emeklilerimizin yüzde 95'i 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli maaşı almaktadır. Bu durum anayasamızın 55. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen 'ücret emeğin karşılığıdır' ve 'devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır' hükümlerine ters düşmektedir" diye konuştu.

ÖZTÜRK: “ EĞİTİM FARKI GÖZETİLMEMELİ”

Polis teşkilatının 150 bin emeklisi ve 280 bin aktif çalışanı ve aileleriyle birlikte 2 milyonu aşkın nüfusa sahip olduğunu dile getiren Öztürk, "Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte emniyet teşkilatının talebi, emekli olunca kesilen aile yardımı ödeneğinin ve emniyet hizmetleri tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin verilmesidir" ifadelerini kullandı.