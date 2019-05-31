1.6 milyon memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek ve ilk aşamada öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge için sendikaların çalışmaları devam ediyor. Seçim sonrasını işaret edilen 3600 ek göstergenin meclis gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? İşte detaylar…

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yiğit ile birlikte Nallıhan İlçe Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Oğuz Şahin ve şube yönetim kurulu üyeleri, Ankara 7 No’lu Şube Başkanı Tayfun Fındık ve şube yönetim kurulu üyeleri, Nallıhan İlçe Temsilcisi Hüsnü Oran ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri katıldı.

İlçe Temsilcisi Hüsnü Oran ve Şube Başkanı Oğuz Şahin’in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözlerine şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm millete başsağlığı dileyerek başladı. "Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak terörle mücadelede şüphesiz, tereddütsüz devletimizin yanındayız" diyen Geylan, "Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi şu anda devam eden Pençe Harekatı’nda da ordumuzun, devletimizin yanındayız, onların duacısıyız. Gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde devletimizin bekasına kast eden son terör unsuru yok edilinceye kadar bu operasyonlar devam etmelidir. Rabbim Mehmetçiğimize güç versin" ifadelerini kullandı.

"TORBA KANUN’DA YER ALMALIDIR"

24 Haziran seçimleri öncesinde verilen 3600 ek gösterge sözünü hatırlatan Geylan, "Bu sözün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak hala bir adım atılmadı. Ek gösterge, Torba Kanun’da yer almalıdır. Tabii sadece 4 meslek kuruluşunun değil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri güncellenmelidir. Ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmet sınıfına da ek gösterge verilmelidir" açıklamasında bulundu.

Birçok öğretmenin ek göstergenin artırılacağı beklentisiyle emekli olmadığını ifade eden Geylan, "Ek gösterge 3600’e çıkarılırsa memur maaşlarında ortalama 600 TL, emekli ikramiyelerinde de 20 bin TL artış olacaktır. Bu durum öğretmenleri emekliliğe teşvik edecek, böylece atama bekleyen 400 bin öğretmen adayına iş kapısı ve tayin bekleyen öğretmenlere de yer açılacaktır. Hükümet, TBMM tatile girmeden ek göstergeyi hayata geçirmelidir" diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da açıklama yapan Geylan, "Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran bir kanun talebimiz vardı. Tabii dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Bu kanun çıkarılırken, başta 657 sayılı DMK olmak üzere mevzuattan kaynaklanan haklarımızın baki kalmasını istiyoruz. Ancak bu koşulla kanuna destek veririz" dedi.